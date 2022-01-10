عاجل- نص كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح منتدى شباب العالم 2022

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

وفى مستهل الكلمة، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشباب العالم فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التى باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنسانى، والتى تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

وأضاف الرئيس قائلا:"إن حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز فى هذا الاختلاف"، مؤكدا ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق فى هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز فى هذا الاختلاف.

وأضاف: إنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

واختتم الرئيس الكلمة معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا: "يشرفنى بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.