السيسى لميقاتى: كامل الدعم للنجاح فى إدارة عمل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن، الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبنانى ضيفاً عزيزاً على مصر، مؤكداً الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان ومعرباً عن كامل الدعم له من أجل النجاح فى إدارة عمل الحكومة اللبنانية، بما يلبى تطلعات الشعب اللبنانى ويساعد على إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة الراهنة بلبنان.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء اللبنانى العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التى تعزز من أولويات النجاح التنموى، والتى تعد نموذجاً يحتذى به فى دول المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة بين البلدين، بما فى ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية فى عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة.