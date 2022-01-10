فحص وعلاج 77 ألف سيدة بمبادرة صحة الأم والجنين فى المنيا

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تقديم الخدمة الصحية لـ 3152 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مشيرا إلى أنه تم فحص وعلاج 77 ألف و298 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة. كما أوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B، ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى"، بالإضافة لفحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفا ان المبادرة تتم فى 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك فى جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

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