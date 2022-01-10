عاجل.. السيسى: المبادرات الصحية جنبتنا خسائر كبيرة خلال أزمة كورونا

وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن الهدف من المبادرات التى أطلقتها الدولة، كان التدخل فى ملفات الصحة العامة بمصر، ومعالجتها، وأبرزها فيروس سى.
وتابع الرئيس: "كنا متحركين علشان نعمل مسح كامل للأمراض زى الضغط والسكر والسمنة، وبعدما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس سى، بنتكلم دلوقتى وبشهادة منظمة الصحة العالمية الأقل إصابة بهذ الفيروس".
واستطرد الرئيس: "لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذا الحجم كنا هنفقد كتير".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة منذ 2017 وحتى الآن لمواجهة الأمراض السارية، جنبت مصر خسائر كبيرة خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف الرئيس السيسى أن تلك المباردات مكنت الدولة من أن ترى الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوى، ومن خلالها تم التعامل فى الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات كوفيد 19.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة خرجت من المبادرات الصحية تلك، بقدرة صحية لا بأس بها.
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