عاجل- رئيس مالطا: منتدى شباب العالم مثال رائع لمواجهة التحديات الكبيرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس جمهورية مالطا خلال كلمة بالفيديوكونفرانس خلال انعقاد الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أنا واثق أن نقاشات المنتدى سيتم تناولها على المستوى الدولى"، مشيرا إلى أن هناك العديد من القضايا المهمة سيتم تناولها خلال فعاليات المنتدى.

وقال: "إن جائحة كورونا أثرت علينا جميعا فى كل أنحاء العالم، فالعملية التعليمية على مستوى العالم تأثرت بعملية الإغلاق التى نفذتها كثير من دول العالم، كذلك توقف رحلات الطيران والتى تسببت فى كثير من الخسائر المالية الكبيرة لمختلف بلاد العالم"، مضيفا: "إن الثقة فى بعضنا البعض مهمة لكى نستطيع أن نتخطى كل التحديات التى تواجههنا خصوصا المشتركة بيننا مثل جاحة كورونا، مشيدا بدور المؤسسات الصحية العالمية فى إنتاج اللقاحات لمواجهة الجائحة، وخصوصا توزيع اللقاحات على بعض الدول مجانا لحماية سكانها".

وتابع: "إننا نشعر بالفخر بأن يكون منتدى شباب العالم منصة لتبادل الأفكار والرؤى لإيجاد أفضل الحلول الممكنة لحل جميع التحديات التى تواجه المجتمع الإنسانى".

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.