- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتى استكمالاً للحملات التى تنظم بشكل يومى لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية والتى أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل 6 وحدات سكنيه إلى الغرض السكنى (محلات) بدون ترخيص بالعقارات رقم 6 قطعة أ و428 قطعة ل، و424 قطعة ط، و16 و3 قطعة ص، و28 قطعة د.. إذ تم تكسير الحوائط المقامة بالمخالفة وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.
ورفعت الحملة 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهى والكافيهات والمنشأت التجارية بمناطق أ، ز، ص، ط، ع، ن، ل، والتى شملت كراسى وشيشة وتروسيكلات باعه جائلين واستاندات.. بالإضافة إلى إزالة 96 حاجزًا حديديًا لحجز أماكن ركن السيارات، وتم إيداع المضبوطات بمخاذن قطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط وإزالة 6 حالات تحويل وحدات سكنية لمحلات بحدائق الأهرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.