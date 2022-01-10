ضبط وإزالة 6 حالات تحويل وحدات سكنية لمحلات بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تأتى استكمالاً للحملات التى تنظم بشكل يومى لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية والتى أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل 6 وحدات سكنيه إلى الغرض السكنى (محلات) بدون ترخيص بالعقارات رقم 6 قطعة أ و428 قطعة ل، و424 قطعة ط، و16 و3 قطعة ص، و28 قطعة د.. إذ تم تكسير الحوائط المقامة بالمخالفة وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير للمخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

ورفعت الحملة 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهى والكافيهات والمنشأت التجارية بمناطق أ، ز، ص، ط، ع، ن، ل، والتى شملت كراسى وشيشة وتروسيكلات باعه جائلين واستاندات.. بالإضافة إلى إزالة 96 حاجزًا حديديًا لحجز أماكن ركن السيارات، وتم إيداع المضبوطات بمخاذن قطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.