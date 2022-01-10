استمرار نجاحات مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في...

نجح الفريق الطبي المتميز بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء أول جراحة ميكروسكوبية لإصلاح عيب خلقي بالجفن لطفلة كان يحجب الرؤية لديها ويؤثر على شكل الوجه .. حيث تم فصل طبقات الجفن واستئصال جزء من العضلة الرافعة للجفن بهدف تقويتها باستخدام الميكرسكوب الجراحي.

وضم الفريق الطبي المتميز بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبي، كلًا من:

■د. عبدالسلام طنطاوي _ رئيس قسم الرمد.

■ د. معتز عبدالحي _ استشاري جراحة العيون.

■ د. محمد عمر _ أخصائي جراحة العيون.

■ د. كريم سيد _ طبيب مقيم رمد.

■ د. سارة طارق _ طبيب مقيم رمد.

■ وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمجمع "أ. بسمه السيد، أ. أميرة أحمد".

وتجدر الإشارة، إلى أن قسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويقدم حزم من الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، التي تضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبجودة عالمية.