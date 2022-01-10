أخبار مصرية

السيسى يشرح لـ«شباب العالم» قدرة مصر على تحويل «محن» كورونا لـ«منح»..المبادرات الصحية أنقذتنا والدليل «فيروس سى» ..الإصلاح الإقتصادى رغم قسوته حقق التنمية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/65
  • 2/65
  • 3/65
  • 4/65
  • 5/65
  • 6/65
  • 7/65
  • 8/65
  • 9/65
  • 10/65
  • 11/65
  • 12/65
  • 13/65
  • 14/65
  • 15/65
  • 16/65
  • 17/65
  • 18/65
  • 19/65
  • 20/65
  • 21/65
  • 22/65
  • 23/65
  • 24/65
  • 25/65
  • 26/65
  • 27/65
  • 28/65
  • 29/65
  • 30/65
  • 31/65
  • 32/65
  • 33/65
  • 34/65
  • 35/65
  • 36/65
  • 37/65
  • 38/65
  • 39/65
  • 40/65
  • 41/65
  • 42/65
  • 43/65
  • 44/65
  • 45/65
  • 46/65
  • 47/65
  • 48/65
  • 49/65
  • 50/65
  • 51/65
  • 52/65
  • 53/65
  • 54/65
  • 55/65
  • 56/65
  • 57/65
  • 58/65
  • 59/65
  • 60/65
  • 61/65
  • 62/65
  • 63/65
  • 64/65
  • 65/65

تحقيقات

671530

/671530/السيسى-يشرح-لـشباب-العالم-قدرة-مصر-على-تحويل-محن-كورونا-لـمنحالمبادرات-الصحية-أنقذتنا--والدليل-فيروس-سى-الإصلاح-الإقتصادى-رغم-قسوته-حقق-التنمية

خلال جلسة جائحة كورونا- إنذار للإنسانية وأمل جديد

02:28 م - الإثنين 10 يناير 2022

3948ecb24f.jpg

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرضًا للأوضاع الصحية والإقتصادية فى مصر قبل مواجهة أزمة فيروس كورونا، والجهود التى بذلتها الدولة المصرية، والتى كانت السبيل للنجاه من التداعيات السلبية على المستوى الصحى والإقتصادى، والتى وصلت فى دول أخرى لحد الإغلاق بشكل كامل، مشيرا إلى أن مصر نظرت لهذه «المحنة» «كمنحة».

دوت الخليج

7213261459.jpg

 

 

جاء ذلك فى مشاركته بالجلسة الثانية لمنتدى شباب العالم،«جائحة كورونا- إنذار للإنسانية وأمل جديد»، مؤكدًا على أن أزمة فيروس كورونا تحدى عظيم قابل الإنسانية فى العصر الحديث، وشكلت تحديات  وتداعيات سياسية وإقتصادية، ووصل الأمر إلى توقف فى العديد من القطاعات وإغلاق كامل فى بعض الدول وهو ما حقق خسائر كبيرة، مشيرا إلى أنه سيستعرض أوضاع مصر الإقتصادية والصحية قبل مواجهة هذه الأزمة وتداعياتها والتى كانت سبيل لتفادى هذه التداعيات السلبية الكبيرة.

وأكد على أن بقطاع الصحة كانت الأوضاع سلبية  وتم بدء العمل منذ 2017 حيث كانت الدولة تطلق مبادرات  مختلفة بكافة المجالات الصحية لمواجهة الأمراض المزمنة  وخاصة فيروس سى الذى كانت مصر بها أعداد كبير بها وحسب منظمة الصحة العالمية مصر كانت من أكبر الإصابات بفيروس سى، مشيرا إلى أن الجميع يتخيل وضع مصر فى ظل فيروس كورونا إذا كانت بها نسبة إصابات فيروس سى، مشيرا إلى أن المبادرات الصحية  كانت السبيل لتفادى الكوارث والتداعيات السلبية  الكبيرة.

a07eb5c77c.jpg

 

 

 السيسى يشرح لـ«شباب العالم» قدرة مصر على تحويل «محن» كورونا لـ«منح»..المبادرات الصحية أنقذتنا  والدليل «فيروس سى» ..الإصلاح الإقتصادى رغم قسوته حقق التنمية  

وتطرق الرئيس السيسى أيضا لأوضاع الإقتصاد المصرى   وبداية الإصلاح الإقتصادى  منذ نوفمبر 2016، وذلك كان به قسوة كبيرة  على المواطنين، وهو ما مكن مصر من مواجهة التحديات والصدمات بجانب العمل على المشروعات القومية والبناء والتنمية مع إطلاقا مبادرات دعم العمالة غير المنتظمة مع إطلاق مشروع حياة كريمة للتنمية وهو كان سبيل لتفادى التداعيات السلبية لكورونا أيضا، مؤكدا على أن تجربة مصر مع هذه الأزمة كانت تحويل الـ«محنة» لـ«منحة»

 

66aeb43f1b.jpg

 

3012364780.jpg

 

fda66faf49.jpg

 

db05cd1e0f.jpg

 

a6c3c9bcd9.jpg

 

6a75f8e749.jpg

 

dddc5f529c.jpg

 

cd5a63a0b7.jpg

 

8cacf64c2e.jpg

 

1c70b5008c.jpg

 

e7002ab337.jpg

 

f3cd3037eb.jpg

 

ec900aba59.jpg

 

1b03ebe840.jpg

 

5c2525a956.jpg

 

3c6ab1d5ff.jpg

 

fedd45a758.jpg

 

ceda38473d.jpg

 

bdb1c85e7b.jpg

 

1259a53319.jpg

 

054be17d27.jpg

 

6a4c1094ce.jpg

 

560a808b57.jpg

 

fb901739dd.jpg

 

cc53fb7dd3.jpg

 

109dee3a15.jpg

 

763ab3b9ac.jpg

 

56a95f9223.jpg

 

633e737447.jpg

 

2785d44d3d.jpg

 

c744bd1722.jpg

 

30ca319b9e.jpg

 

8625835be3.jpg

 

3b1adc6630.jpg

 

63998f8773.jpg

 

6a7c7d67e3.jpg

 

f1e2202a13.jpg

 

f9002cc017.jpg

 

91cedc891d.jpg

 

0bf3969a42.jpg

 

046cc4d35f.jpg

 

2b6ed87929.jpg

 

1195e030de.jpg

 

7d14db1da0.jpg

 

565fc2aa55.jpg

 

e616e657d7.jpg

 

0e60a1126e.jpg

 

b4bb298660.jpg

 

67a2137320.jpg

 

b5326a70b5.jpg

 

1ad9f8854e.jpg

 

0a35b98dd7.jpg

 

b13b842fbd.jpg

 

34a5e33522.jpg

 

f65e70f73a.jpg

 

eb92f732dd.jpg

 

63f155399c.jpg

 

b99cb153bb.jpg

 

ad2b45cb86.jpg

 

1b7703879a.jpg

 

fa469d6c1a.jpg

 

af675fc890.jpg

 

واختتم كلمته  "في النهاية عاوز أقولكم على حاجة.. دائما أبص على موضوع الفيروس.. وأقول ده بيرسل لنا رسالة لنا يقول: أيها البشر انتبهوا.. أنتم لستم قادرين على تحدينا".

 

تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يشرح لـ«شباب العالم» قدرة مصر على تحويل «محن» كورونا لـ«منح»..المبادرات الصحية أنقذتنا والدليل «فيروس سى» ..الإصلاح الإقتصادى رغم قسوته حقق التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا