برشلونة يعلن تمديد تعاقد صامويل أومتيتي حتى 2026 «مجبراً»

/671512/برشلونة-يعلن-تمديد-تعاقد-صامويل-أومتيتي-حتى-2026-مجبرا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء خبر تجديد تعاقد صامويل أومتيتي مع برشلونة بمثابة المفاجأة خاصة أن راتب اللاعب الكبير كان يمثل أزمة للإدارة، ولكن جاء قرار التجديد بسبب فيران توريس لاعب الباسار الجديد.

وأعلن نادي برشلونة اليوم أن تجديد تعاقد أومتيتي سمح لهم بإضافة فيران توريس وزيادة حصة كلتة الرواتب، وتم تخفيض عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وجاء تجديد تعاقد صامويل أومتيتي مع برشلونة لعام 2026.

برشلونة يتعثر امام غرناطة في الدقائق الأخيرة بالدوري الإسباني

تعادل برشلونة مع نظيره غرناطة بنتيجة 1/1، على ملعب "لوس كارمينيس" ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 من الدوري الاسباني الممتاز.

وظهر برشلونة بشكل في بداية المباراة، حتى تحسن الأداء وأحرزوا الهدف الأول عن طريق لوك دي يونج في الدقيقة 57.

ولكن تراجع الفريق الكتالوني مرة أخرى وهاجم غرناطة بشراسة حتى نجحوا في التسجيل بالدقيقة 89 عن طريق أنتونيو بويرتاس، بهدف قاتل ولمة يستطيع برشلونة العودة في النتيجة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد برشلونة للنقطة رقم 32 في المركز السادس، بينما أصبح رصيد غرناطة 24 نقط في المركز الثاني عشر.

تشكيل برشلونة أمام غرناطة:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: داني ألفيس، بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا.

صامويل أومتيتي

وسط الملعب: نيكو جونزاليس، سيرجيو بوسكيتس، جافي.

الهجوم: لوك دي يونج، عثمان ديمبلي، فيران جوتجلا.

نتيجة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

عاد فريق برشلونة بهدف التقدم الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الصمد الزلزولي، من خلال مرور رائع من عثمان ديمبيلي وأرسل كرة مقوسة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة صاروخية داخل الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

جاء فريق أوساسونا بهدف التعادل في المباراة والأخير في اللقاء، في الدقيقة الـ 86 عن طريق كيمي أفيلا، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح أوساسونا شتتها الدفاع لتصل إلى كيمي أفيلا على حدود منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برشلونة.

ويحتل فريق برشلونة بهذه النتيجة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 22 نقطة.