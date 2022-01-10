/671515/أمم-أفريقيا-منتخب-مصر-في-أزمة-قبل-لقاء-نيجيريا-بسبب-فندق-الإقامة

يستعد منتخب مصر لبدء مشوارة في بطولة كأس أمم أفريقيا غداً الثلاثاء عندما يواجه نيجيريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك شكوى من جانب لاعبي المنتخب والمدربين بسبب سوء فندق الإقامة الذي يتواجد في مدينة جاروا الكاميرونية.

وتحدث مسئولي منتخب مصر مع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأفريقي من أجل تغيير فندق الإقامة الذي يأتي في مستوى 3 نجوم، ولكن جاء الرد بالرفض لأنه من الصعب إيجاد فندق بديل حاليا لأن الفندق الحالي قريب من ملعب التدريب وملعب المباراة.

وتقام بماراة مصر ونيجيريا غداً الثلاثاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

أمم أفريقيا 2021: المنتخب الوطني بزيه الرسمي أمام نيجيريا «صور»

يرتدي المنتخب الوطني في مباراته غدا، مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة، لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي، بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

مباراة مصر ونيجيريا

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

اضطربات بقائمة المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، على العديد من التعديلات، قبل اللقاء الأول للفراعنة في البطولة أمام نيجيريا.

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش عن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني ، قبل انطلاقة البطولة بعدة أسابيع، وبعد العودة من بطولة كأس العرب 2021 ، والتي كانت يتواجد بها 40 لاعب.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي