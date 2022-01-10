/671518/سيدة-تترك-طفلتيها-بمدخل-عمارة-في-بورسعيد

قالت ناهد علي، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجنة حماية الطفل بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن أنه ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد تعريض طفلتين للخطر بعدما تركتهما والدتهما بمدخل أحد العمارات، وذلك بعدما استلمتهما من والدهما، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضحت ممثل الدفاع الاجتماعي، في بيان لها، أنه بالفحص تبين أن الطفلتين تعانيان من الإهمال وسوء التغذية، ويوجد بجسدهما آثار للضرب.

حماية الطفل: سيدة تترك طفلتيها بمدخل عمارة في بورسعيد

وأضافت أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، واستدعائها لسماع أقوالها أمام النيابة، موجهة الشكر للمحامي العام لنيابات بورسعيد ووكلاء النيابة على جهودهم في ملف حماية الطفل.

حمايةالطفل: سيدة تترك طفلتيها بمدخل عمارة في بورسعيد

جدير بالذكر أن لجنة حماية الطفل شُكلت من خلال قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بتشكيل لجان الحماية على مستوى الجمهورية و تم تفعيل اللجنة في سنة 2009 بعد إعداد مؤتمرات عالمية للقضاة و لوكلاء النيابة و تعريفهم بدور لجان الحماية على مستوى الجمهورية .

ويوجد ببورسعيد 7 لجان حماية على مستوى الاحياء منهم لجنة حماية الطفل بحي الزهور برئاسة العميد وليد البيلي .بينما تنعقد اللجنة العليا لحماية بورسعيد برئاسة محافظ بورسعيد برئاسة اللجنة العليا على النحو التالي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رئيسا ومدير الشئون الصحية عضوا وممثل مدير الشئون الاجتماعية عضواوممثل مدير التربية و التعليم عضوا وممثلين عن المجتمع المدني.

وترصد لجنة حماية الطفل بفروعها بكافة احياء بورسعيد ال٧ جميع حالات التعرض للخطر والضرب والعنف وما شابه وكذلك التدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع الحالات، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات، وأشار القانون فى هذا الصدد إلى إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين تتبع المجلس.

وتستقبل اللجنة البلاغات من خط نجدة الطفل 1600 إلى مكتب الأمومة والطفولة بالمحافظة برئاسة الأستاذ نصر نعيم ثم يتم إبلاغها للجنة رسميا و بعد ذلك تعرض على رئيس اللجنة للفحص و العرض وبعد الفحص تشكل اللجنة لتفعيل التوصيات الخاصة بكل حالة والعمل على حلها بسرعة فائقة أو عن طريق البلاغ التلقائى من خلال صاحب الشكوى عندما يتقدم بنفسه لرئيس اللجنة بإتخاذ ما يلزم أو عبر الصفحة الرسمية للجنة حقوق الطفل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) .

بورسعيد، دوت الخليج، لجنة حماية الطفل