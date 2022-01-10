النائبة سناء السعيد: منتدى«شباب العالم» إنجاز يحسب للدولة المصربة للاهتمام بالشباب وتبني قضاياهم

/671519/النائبة-سناء-السعيد-منتدىشباب-العالم-إنجاز-يحسب-للدولة-المصربة-للاهتمام-بالشباب-وتبني-قضاياهم

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إنطلاق منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة اليوم الإثنين، وبمشاركة ١٩٦ دولة إنجاز يحسب للدولة المصرية للاهتمام بالشباب وتبني قضايا الشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة سناء السعيد بشأن افتتاح النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأضافت النائبة سناء السعيد، في بيان لها، أن المنتدى يتناول محاور رئيسية بعنوان السلام والإبداع والتنمية وهذا يتوافق مع االاستراتيجيات للدول وفي وجود تحديات كبيرة كجائحة كورونا وتغيرات المناخ وتناول جميع القضايا بورش العمل .

وأكدت عضو مجلس النواب ، أن منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة السلام بشرم الشيخ وبمشاركة رئيس الجمهورية يعطي انطباع بالاهتمام الكبير للانفتاح علي العالم الخارجي والمجتمعات المختلفة وتبادل الرؤى وإرسال رسائل من خلال الشباب المشارك عن خلق حالة من التناغم وإدارة الاختلاف والحوار بشكل موضوعي.

وتابعت النائبة سناء اليعيد، قائلة : منتدى شباب العالم رائع بالمشاركه والترتيب والجلسات الحوارية والنتائج المتوقعة لهذا الملتقي الذي يضم شباب من دول العالم وتبادل الثقافات.

رئيس مجلس النواب يشارك فى افتتاح منتدى شباب العالم

هذا وشارك رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في افتتاح النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الجنسيات.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة من إدارة المنتدى لجميع الحضور بشأن إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا،من خلال الروبوتات التفاعلية والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين.

و يعود منتدى شباب العالم (WYF) هذا العام ليستضيف مجموعة من 18000 مشارك و500 متحدث، وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين أمرًا بالغ الأهمية، ونظرًا لتنظيم المنتدي في ظل إنتشار فيروس كورونا COVID-19 عالميًا، فقد اتبع المنتدي هذا العام مجموعه من الإرشادات الطبيه والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

في هذا الإطار، تعاون المنتدي مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.

وتشتمل خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية حيث التعقيم وتضمنت تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته ، آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.