/671521/من-هو-عبد-الله-حلمي-عازف-مسلسل-البرنس-الذي-فقد-صوته-بسبب-السرطان

تساءل الجمهور من هو العازف عبد الله حلمي الذي فقد صوته في الساعات الماضية نتيجة عمليتين في الحجرة عقب إصابته بسرطان الحنجرة. ما جعل الجميع يتعاطف معه حيث أنه لن يستطيع العزف مجددًا لأن آلته الذي كان يعزفته تحتاج إلى أحباله الصوتية.

دوت الخليج يرصد معلومات عن عبد الله حلمي الذي فقد صوته

من هو عبد الله حلمي؟

- العازف عبد الله حلمي شهرته عبدلله كاولة

- هو عازف أساسي في العديد من الفرق الموسيقية للعديد من الكطربين والموزعين الموسيقيين

- كان من العازفين الأساسيين لفرقة الكينج محمد منير

- ساهم في العديد من التسجيلات في أغاني عمرو دياب ومحمد فؤاد وعلي الحجار ومدحت صالح والشاب خالد

- احيا العديد من الحفلات كعازف منفرد بآلة الناي

- قدم العديد من المقطوعات الموسيقية داخل العديد من المسلسلات وكان آخرها مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان

حالة العازف عبد الله حلمي الصحية

أجرى عبد الله حلمي عمليتين لاستئصال ورم سرطاني بالحنجرة، وقضى مدة طويلة داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وعقب انتهاء فترة النقاهة، وبالتنسيق مع الأطباء عاد مؤخرا لمنزله. ولكن للأسف لم تتمكن الأدوية من تحقيق العلاج كما ينبغي. وساءت حالة الموسيقي عبد الله حلمي مرة اخرى، وبرأي الأطباء لن يتمكن العازف عبدلله حلمي من العزف مرة آخرى على الناي.

أحمد طارق يحيى يكشف الحالة الصحية لعبدالله حلمي

أعلن الفنان أحمد طارق يحيى خبر صادمًا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث كشف تطورات الحالة الصحية للعازف عبد الله حلمي عقب استئصال ورم سرطاني بالحنجرة، وأشار إلى أن العازف فقد صوته بشكل نهائي.

وكتب يحيى، عبر حسابه: "اتربينا على أغاني محمد منير وكتير مننا راح حفلاته وناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين.. عبد الله حلمي، من اطيب وأشطر عازفين الكولة في الوطن العربي، تاريخه كبير جدًا ولعب مع مطربين كتير جدًا وفي أغاني كلنا بنحبها وعمرنا ما شفناه. وبجد دايمًا صوت آلته كانت دايمًا معايا في الهدوء والشجن وفي الفرح والخروج من اي مود كئيب. عم عبد الله ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية فقد نعمة الكلام وبالتالي العزف على آلته".

وتابع: "قد ايه صعب إن الواحد ميعرفش يتكلم بس الأصعب إن عمره كله اللي افناه في اتقان آله اللي هي اكل عيشه.. يروح في لحظة منه، أنا متأكد إن دي بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها مش نهاية لطموحه وعزيمته. ولكن اللي طالبه منكم انكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه وتزوروه كل أما تفتكروا وساعدوه بشكل معنوي وغير معنوي.. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية".