/671522/بسمة-وهبة-باكية-في-أول-ظهور-لها-عقب-إصابتها-بأوميكرون-خلي-عندكوا-ضمير-فيديو

نشرت الإعلامية بسمة وهبة منذ قليل على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي منهكة تمامًا بسبب إصابتها بمتحور أوميكرون، وخرجت برسالة توعية لجمهورها بخطورة المرض، وطالبتهم بعدم التهاون مع الأعراض البسيطة.

دوت الخليج يرصد توعة بسبة وهبة من خلال فيديو على إنستجرام

بسمة وهبة من الحجر الصحي

خرجت بسمة وهبة منذ قليل بفيديو توعية للناس بخطورة وصعوبة الإصابة بمتحور أوميكرون، ذلك من خلال فيديو قامتبتصويره لنفسها من الحجر الصحي، ونشرته على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيه وهي متعبة جدًا ويبدعو عليها الإعياء الشديد، بسبب إصابتها بأوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي ظهر في نهايات العام الماضي، وأصيب به كثير من المشاهير من ضمنهم نجلاء بدر أيضًا.

تتحدث بسمة وهبة عن متحور أوميكرون

علقت بسمة وهبة على الفيديو التي نشرته لنفسها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:" لأوميكرون مبيظهرش ف البي سي ار ..انتبهوا الدور مش سهل"، ونبهت متابعينها بخطورة التهاون مع أعراض أوميكرون المشابهة لدور البرد العادي، حيث قالت:"بلاش كلمة انا عندي دور برد؛ لأن ده اوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعة دي بينا"، ووصفت شعورها بعد معرفتها لخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ناتج صراعه مع تداعيات فيروس كورونا:"من ساعه خبر وفاه وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف ع فقدان استاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيرة"، وختمت تعليقها بالدعاء له بالرحمة، وللشفاء لها ولكل المرضى ومصابي كورونا وتحوراته.

بسمة وهبة "خلي عندكوا ضمير"

طالبت بسمة وهبة أي شخص يشعر بأعراض البرد العادي يتخذ كل الإجرائات الإحترازية من عزل وعدم الخروج والإختلاط بالناس، وأرتداء الكمامات، والتواجد دائمًا في أماكن جيدة التهوية لعدم نشر المرض؛ لأنه "صعب جدًا" على حد وصفها.

وهذا أيضًا ما أكدت عليه الفنانة نجلاء بدر التي أصيبت بالمتحور منذ أيام، وقالت لموقع تحيا مصرأن أعراض البرد العادي مثل الحكة والرشح والشعور بالحكة في الحلق والأذن، هي نفسها أعراض بداية الإصابة بمتحور أوميكرون، ولكنها تشتد بالوقت وتصبح مؤلمة للغاية، ولابد من التعامل معاها فور و"أرموا كلمة دور برد دي ورا ضهركوا"، وأدت أنه لا يظهر في مسحة البي سي آر الكاشفة لكورونا، ويحتاج لتكرارها وعمل تحاليل أخرى حسب توجيهات الطبيب، وأتباع نظام العلاج اللازم فورًا.