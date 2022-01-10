"السيسي" : المبادرات التي نظمتها مصر لمكافحة الأمراض مكنتها من مواجهة "كورونا" وفقًا لخريطة صحية مدروسة

/671520/السيسي--المبادرات-التي-نظمتها-مصر-لمكافحة-الأمراض-مكنتها-من-مواجهة-كورونا-وفقا-لخريطة-صحية-مدروسة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجلسة الرئيسية، لأعمال منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ، ولمدة أربعة أيام، وسط مشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

وقال "السيسي" خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم :"جائنى فيروس كورونا كان تحدي عظيم قابل الإنسانية في العصر الحديث، لأنها شكلت تحديات مركبة سياسية واقتصادية في فترة العامين الماضيين، لكننا نقول دائمًا في كل محنة نجد منحة، لأن الابتلاءات التي افرزتها الجائحة حتى الآن، أوقفت قطاعات كاملة خلال العاميين الماضيين، في كل مناحي الحياة، مثل النقل والطيران والسياحة، لكن مع التعامل الجيد والمدروس في ظل الجائحة بدأت الحياة تعود مرة أخرى للقطاعات المتوقفة".

مصر تمكنت من مواجهة جائحة كورونا :

وأضاف "السيسي" :"مصر جابهت الجائحة من اتجاهيين الأول من خلال قطاع الصحة الذي كان يطلق مبادرات للصحة العامة في مصر، وعلى رأسهم مبادرة خاصة لمكافحة فيروس سي، وهذه المبادرات جعلت مصر بعد أن كانت الدول الأكثر إصابة أصبحت الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس، وهذا بشهادة وزارة الصحة العالمية".

وتابع "السيسي" :"لو كانت مصر واجهت هذه الجائحة بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، لكان حجم المصابين والوفيات هائلة جدا، الإجراءات التي تمت في مصر من مبادرات صحية جعلت مصر ترى الخريطة الصحية لمواطنييها بشكل جيد، وهو ما ساعد في التعامل الجيد في مواجهة فيروس كورونا".

وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد منتدى شباب العالم :

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاح أعماله، وذلك بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.