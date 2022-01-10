/671526/مرتضى-منصور-يعلن-صرف-مستحقات-لاعبي-الزمالك-المتأخرة-في-جميع-الألعاب

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن جميع لاعبي كرة السلة والطائرة بالنادي قم تم صرف مستحقاتهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار مرتضى منصور بصرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة السلة والطائرة بجانب المدربين والإداريين بعد تأخر الحصول على الرواتب لمدة 6 أشهر كاملة.

وأصدر مرتضى منصور للإدارة المالية بصرف مستحقات لاعبي فريقي اليد وتنس الطالولة غداً مع باقي الألعاب الرياضية والتي تم تأخير مستحقاتها لمدة 8 أشهر كاملة.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف مكافأة الفوز ببطولة الدوري لفريق كرة القدم بعدما تأخرت من اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب.

وأكد مرتضى منصور أنه تم دفع رواتب جميع العاملين بالنادي والموظفين في بداية هذا الشهر وحصلوا على الرواتب المتأخرة.

مرتضى منصور: طارق حامد أفضل لاعب في أفريقيا وثروة كبيرة لمنتخب مصر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن أهل قرار له مع لاعبي الفريق الأول بالنادي هي الحصول على مكافأة بطولة الدوري المصري للموسم الماضي.

وأضاف خلال فيديو عبر "يوتيوب" "لم أقم بتسريبأي عقد خاص بلاعبي الزمالك وأن من قام بهذا الأمر هو حسين السيد عضو اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي، ومن الصعب أنأقوم بهذا الأمر والجميع يعلم ذلك".

وواصل "سعيد بعودة أيمن حفني لنادي الزمالك من أجل ختام المسيرة الرياضة له معنا وأتمنى أن يشارك خلال الفترة المقبلة، وأن محمد أوناجم عاد لمستواه من جديد ويقدم أداء رائع مؤخراً".

مرتضى منصور

وزاد "طارق حامد ثروة كبيرة لمنتخب مصر وليس للزمالك فقط وهو أفضل لاعب خط وسط في أفريقيا، وأشرف بن شرقي لاعب مهندس وهو من أفضل لاعبي الزمالك وأنصحة بالتواجد مع الفريق، وغذا قام بالتوقيع لنادي آخر سنقوم بعمل حفل وداع له لأنه أسعد الجماهير كثيراً".

واختتم "سعيد بعودة محمد أبو جبل لحراسة الزمالك مع عواد والثنائي يمتلك خبرات كبيرة وجيدة للغاية، والأهم خلال الفترة المقبلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير".

مرتضى منصور لـ كارتيرون: انت فاكرني عيل صغير.. الفلوس مش كل حاجه

شهد صباح اليوم الأحد، زيارة المستشار مرتضي منصور لمران نادي الزمالك دخلة مقر القلعة البيضاء، حيث كان هذا اللقاء الأول بينه وبين كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض خاصه بعد عددة الأزمات التي كانت بين الثنائي.

وقال مرتضي منصور لكارتيرون المدير الفني للزمالك:”أنا شخصياً نسيت الماضي، ولا يوجد أحد أن يستطيع ان يجبرني علي أستمرار مدير فني أول لاعب.