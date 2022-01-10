7 تصريحات هامة للرئيس السيسي خلال اطلاق فعاليات نسخة منتدى شباب العالم الرابعة

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انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

دوت الخليج وخلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، اطلق الرئيس السيسي عدد من التصريحات الهامة نرصدها في التقرير التالي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى نمر بلحظة فارقة من التاريخ الإنساني تُحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف علينا تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق الاختلاف لا سبيل للإنسانية لتجاوز التحديات سوى إخلاص النوايا علينا إنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام. نطلق النسخة الرابعة على الخير مجتمعين، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل

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