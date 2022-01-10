السيسى: المبادرات الاقتصادية دعمت العمالة المؤقتة ومشروعاتنا لم تتوقف

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن الحكومة المصرية تحركت بمبادرات عاجلة لمعالجة تلك التداعيات، وإعطاء دفعة للاقتصاد المصرى.

وبين الرئيس أن المبادرات الاقتصادية استهدفت دعم العمالة المؤقتة خلال جائحة كورونا ولم تتوقف المشروعات القومية.

وتابع الرئيس: "مش عايز أنسى إننا كان عندنا عمالة غير منتظمة قدمنا دعم لهم، ولم تتوقف مشروعاتنا أثناء الجائحة وحتى الآن".

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.