عاجل- السيسى: الإصلاح الاقتصادى له دور مهم فى استيعاب تداعيات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى كان له دور مهم فى استيعاب تداعيات أزمة كورونا، "وبدونه كانت تداعيات الموقف الاقتصادى أكتر بكتير".

وأوضح الرئيس أن مصر انتهت من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحاليا تعمل فى الثانية، مؤكدا أن الدولة كانت تعمل خلال الفترة الماضية على مشروعات قومية كثيرة، حتى تحقق التنمية المنشودة.

وتابع الرئيس: كان من الممكن أخذ قرار مع بداية الجائحة بإيقاف كامل للأنشطة، إلا أننا قررنا نحافظ على معدلات العمل والمشروعات، وفى نفس الوقت نعمل احترازات تكفينا شر كورونا.

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.