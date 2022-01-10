عاجل.. السيسى: نسب الفقر زادت بعشرات ومئات الملايين نتيجة الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن فيروس كورونا ساهم فى ارتفاع معدلات الفقر على مستوى العالم، متابعًا: "حجم نسب الفقر زادت بعشرات ومئات الملايين نتيجة الجائحة".
وبين الرئيس السيسى، أن برنامج "حياة كريمة" سيكلف نحو 600 إلى 700 مليار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو فى ظل الجائحة.
وتابع الرئيس السيسى: "هناك دول لم تسطع تحقيق نمو خلال الجائحة".
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