عاجل.. السيسى: نسب الفقر زادت بعشرات ومئات الملايين نتيجة الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن فيروس كورونا ساهم فى ارتفاع معدلات الفقر على مستوى العالم، متابعًا: "حجم نسب الفقر زادت بعشرات ومئات الملايين نتيجة الجائحة".

وبين الرئيس السيسى، أن برنامج "حياة كريمة" سيكلف نحو 600 إلى 700 مليار خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو فى ظل الجائحة.

وتابع الرئيس السيسى: "هناك دول لم تسطع تحقيق نمو خلال الجائحة".