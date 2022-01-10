تدشين معمل الأقمار الصناعية بكلية تكنولوجيا الفضاء ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - دشن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، معمل الأقمار الصناعية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ليصبح عدد المعامل المتخصصة فى تكنولوجيا الفضاء بالجامعة 5 معامل متخصصة للأغراض التعليمية والبحثية.





جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتور محمد خليل عراقى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ووفد من المهندسين المرافق له، والدكتور إسلام أبو المجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومستشار وزير التعليم العالى، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، فى بيان اليوم /الاثنين/ - أن معمل الأقمار الصناعية يعد نموذجا يحاكى القمر الصناعى الجاهز للإطلاق من نوع كيوبسات ولكنه بهدف تعليمى تدريبى، حيث تم اختباره بمعامل وكالة الفضاء المصرية، وهو مزود ببرامج الاتصال والملاحة والتحكم، موضحاً أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء استطاعت بناء منصة للتعليم والبحث الفضائى قائمة على معامل بحوث إلكترونيات الفضاء النمذجة السريعة الميكروويف والهوائيات والروبوت الفضائى وتكنولوجيا الأقمار الصناعية وتأهيل طلاب المرحلة قبل البكالوريوس ليصبحوا كوادر ذات مهارات حقيقية تناسب مع رؤية مصر 2030 للنهوض بصناعة الفضاء، بالإضافة إلى أن هذه المنصة تتيح لطلاب الدراسات العليا من خريجى كليات الهندسة والعلوم للحصول على درجات علمية فى مجال الفضاء.

من جانبه، قال الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، إن تدشين معمل الأقمار الصناعية بالكلية يأتى بناء على البروتوكول التنفيذى بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بنى سويف متمثلة فى كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والذى تم توقيعه فى فبراير الماضى، وتضمن توفير منهج نظرى وعملى متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، وإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالكلية من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر، ومنح الطالب حديث التخرج التدريب العملى فى مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الإلكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما.

ووجه شلبية، الشكر للدكتور منصور حسن لما يوليه من دعم واهتمام كبير بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والتى تعد من الكليات الفريدة بالشرق الأوسط فى تخصصات الفضاء.