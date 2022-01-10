عاجل- شما المزروعى: تمكين الشباب فى الإمارات ركيزة أساسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت المزروعى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، إن رئيس دولة الإمارات حرصت على مشاركة الشباب الإماراتى فى كل المجالس القومية، لذلك حرص على فصل قطاعى الشباب والرياضة ليكون كل قطاع به كوادر شبابية تعمل على التركيز على استخراج طاقات الشباب بشكل منفصل عنه بعضه البعض.

وأشارت وزيرة الشباب الإماراتية إلى أن تمكين الشباب فى الإمارات أصبح ركيزة أساسية فى الدولة، مشيرة إلى أن الأمل عامل أساسى لمواجهة أى تحديات تواجه الدول والأفراد.

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.