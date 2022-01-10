عاجل.. السيسى: استراتيجية مصر فى التعامل مع كورونا حققت نتائج إيجابية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن مصر كانت من الدول التى أطلقت استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالإغلاق الذى شهده العالم، خوفا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن استراتيجية مصر وفرت الإجراءات الاحترازية المطلوبة ضد كورونا وجنبت الدولة الإغلاق الكامل. وأكد أن مصر فى تلك الاستراتيجية تحفظت بالإجراءات التى تقيها شر هذا المرض، مؤكدًا:"النتائج اللى تحققت تعتبر إيجابية جدا".

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