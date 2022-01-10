السيسى: رسالة كورونا "أيها البشر انتبهوا أنتم لستم قادرين على تحدينا"

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، إن مصر اتخذت إجراءات متعددة لحماية المواطنين من كورونا، مؤكدًا أن الدولة أطلقت استراتيجية توفر الإجراءات الاحترازية المطلوبة ضد كورونا وتجنب الدولة الإغلاق الكامل.





وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، قائلا: "أنا دائما أبص على موضوع الفيروس وأقول وكأنه بيرسل رسالة أيها البشر انتبهوا أنتم لستم قادرين على تحدينا". ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى. ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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