عاجل - رئيس رومانيا: دور الشباب مهم فى بناء واستدامة السلام

جدة - نرمين السيد - وأضاف يوهانيس فى كلمة خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا - إنذار للإنسانية وأمل جديد" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه ينبغى أن ندرك أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك الدور الفاعل لهم فى صياغة مستقبل مجتمعاتنا.

وأوضح يوهانيس أن الحكومة الرومانية تعد استراتيجية وطنية معنية بالشباب 2022 - 2027 تركز على التمكين والتعليم وزيادة معدلات تشغيل الشباب والمشاركة الفعالة لهم، وصدقت الحكومة على استراتيجية الاتحاد الأوروبى الداعمة لمشاركة الشباب فى مؤتمر "مستقبل أوروبا".

وشدد الرئيس الرومانى على أهمية دور الشباب فى بناء واستدامة السلام، فنؤمن فى رومانيا على أهمية منح الشباب فرصا والذى يتطلب وجود منظومة وتعليم ذو جودة عالية.

واختتم الرئيس الرومانى كلمته قائلا: "أتمنى لكم منتدى ناجحا".

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات، إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.