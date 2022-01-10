أكد هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا، أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا: "منتدى شباب العالم فرصة الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم".
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بلاده تضع الشباب في المقدمة باعتبارهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية ولن ندخر جهدا في دعم وتعزيز مشاركة الشباب في كافة شئون الدولة.
وتابع رئيس زامبيا: "تم وضع مهام تتضمن ألية تفاعلية في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمشاركة الشباب، وزامبيا لديها أكثر من 10 ألاف شاب يشاركون في قطاع الترفيه، ومن ثم نحن نسعى إلى مزيدا من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن بلاده تعمل على إشراك القطاع الخاص والاستفادة من دوره في المجتمع وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أنه في هذه السياسات قمنا إنشاء وزارات جديدة، والاهتمام بالعلوم والاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة.
وطالب رئيس زامبيا، شباب بلاده المشاركين في منتدى شباب العالم، الاستفادة من هذا المنتدى، وتحويل ما يحدث فيه إلى أفعال جادة وفعالة وأن يكونوا عضوا فعالا في المجتمعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس زامبيا: منتدى شباب العالم فرصة للتعرف على إبداعات وابتكارات الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.