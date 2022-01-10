رئيس زامبيا: منتدى شباب العالم فرصة للتعرف على إبداعات وابتكارات الشباب

أكد هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا، أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا: "منتدى شباب العالم فرصة الاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم: "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بلاده تضع الشباب في المقدمة باعتبارهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية ولن ندخر جهدا في دعم وتعزيز مشاركة الشباب في كافة شئون الدولة.

وتابع رئيس زامبيا: "تم وضع مهام تتضمن ألية تفاعلية في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمشاركة الشباب، وزامبيا لديها أكثر من 10 ألاف شاب يشاركون في قطاع الترفيه، ومن ثم نحن نسعى إلى مزيدا من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن بلاده تعمل على إشراك القطاع الخاص والاستفادة من دوره في المجتمع وتوفير فرص عمل، مشيرا إلى أنه في هذه السياسات قمنا إنشاء وزارات جديدة، والاهتمام بالعلوم والاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة.

وطالب رئيس زامبيا، شباب بلاده المشاركين في منتدى شباب العالم، الاستفادة من هذا المنتدى، وتحويل ما يحدث فيه إلى أفعال جادة وفعالة وأن يكونوا عضوا فعالا في المجتمعات.