رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمي

أكد كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، أن منتدى شباب العالم بات عنصرا مهمًا في حركة الشباب العالمى، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما والمشاركة كجيل فتي، مشددا على أهمية الدور الحيوي للشباب في دعم واستدامة السلام وجعل المجتمعات أكثر شمولا.
وأضاف رئيس رومانيا خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، ينبغي أن نكون على يقين بأن الشباب هم المستقبل، فالشباب يتحمل صياغة تنمية مجتمعاتنا والاستجابة للتحديات الجارية.
وتابع رئيس رومانيا: ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في محنة جائحة كورونا وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة على كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش بها اللاجئين والنازحين.
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