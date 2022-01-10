/671539/نقابة-العاملين-بالبترول-منتدى-شباب-العالم-فرصة-عظيمة-لتبادل-الخبرات-وفتح-آفاق-جديدة-بين-شباب-العالم

أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات، وخلق مستقبلا أفضل وفتح آفاق جديدة بين شباب العالم واكتساب الخبرات والمهارات لبناء جيل جديد من الشباب الناجح.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

وقال جبران، أن منتدى شباب العالم استطاع خلال أعوام قليلة، في أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى في مؤتمر للشباب المصري فقط بالإسماعيلية، إلى أن أصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم أجمع بعد أن تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ليصبح ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في شتى بقاع العالم، و يصبح نافذة شبابية يطل من خلالها العالم أجمع على مصر، ويتواصل من خلالها شباب مصر مع شباب العالم أجمع.

جبران : منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة بين شباب العالم

واضاف رئيس نقابة البترول ، أن هذا المؤتمر يمنح الشباب فرصة ذهبية لتفجير وتطوير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية، ويعزز تأهليهم قادة للمستقبل، حيث تعقد بالمنتدى مجموعة من ورش العمل و الجلسات تغطى محاور اجتماعية و اقتصادية و سياسية محلية، وتناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام العالمي المشترك.