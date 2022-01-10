/671540/محافظ-بني-سويف-يلتقى-عددا-من-المواطنين-ويستمع-لمطالبهم-واحتياجاتهم-ويوجه-بدراستها-والعمل-على-حلها

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين،خلال زيارته اليوم، لمركز ومدينة ببا ، لتفقد سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

،ورافقها خلال الزيارة بعض أعضاء مجلس النواب والتنفيذيون المعنيون.

محافظ بني سويف يلتقى عدداً من المواطنين ويستمع لمطالبهم واحتياجاتهم ويوجّه بدراستها والعمل على حلها

حيث التقى المحافظ بعض المواطنين، ممن تصادف وجودهم أثناء الزيارة، واستمع للمطالب والشكاوى التي تقدموا بها،وتنوعت ما بين مطالب شخصية ومساعدات مادية لمساعدة بعضهم في ظروفهم الصحية والاجتماعية، فضلا عن بعض المقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في بعض المرافق والقطاعات

وقد وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين بسرعة دراسة تلك المطالب والاحتياجات والشكاوى والمقترحات،وإعداد مذكرة بمقترحات للحلول والبدائل المناسبة والمتاحة لكافة تلك المطالب والاحتياجات،والعمل على تنفيذها والاستجابة لها قدر المستطاع ووفق المتاح من الإمكانات والموارد وفي إطار القانون

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د.محمدهاني غنيم"قد أجرى صباح اليوم زيارة ميدانية بمركز ومدينة ببا،تفقد خلالها عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدائرة مجلس قروي طنسا بني مالو، والتي شملت المجمعين الخدمي والزراعي ووحدة إسعاف ،مدرسة الشهداء الإعدادية،مدرسة طنسا الابتدائية وأعمال تبطين ترعة طنسا