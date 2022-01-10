/671546/الرئيس-السيسي-العمل-في-مصر لم-يتوقف-للحظة-بسبب-كوفيد19

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا- إنذار يهدد البشرية"، إن العمل بالدولة المصرية لم يتوقف للحظة واحدة بسبب وباء كوفيد19، وأشار الرئيس إلى أن الدولة اتبعت كافة التدابير الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال زيادة توعية المواطنين عن تطبيق التباعد، والتركيز على إطلاق حملات للتطعيم ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة الجائحه.

دوت الخليج وأضاف الرئيس، إن الدولة المصرية حققت معدلات نمو إيجابية خلال العاميين الماضين في ظل الأزمة العالمية بسبب فيروس كورونا، وتهدف استكمال كافة المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. الرئيس السيسي: العمل في مصر لم يتوقف للحظة بسبب كوفيد19 وتتناول الجلسة الافتتاحية تداعيات إزمة كورونا علي العالم ما يعوق تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ويتم طرح حلول بديلة خلال الجلسة الافتتاحية لتقليل التدعيات الاقتصادية على الدول بسبب وباء كورونا، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية. انطلاق منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة جدير بالذكر، أن منتدى شباب العالم، هذا العام، ينطلق في نسخته الرابعة تحت شعار: العودة معًا، وذلك بمشاركة شباب من 196 دولة من مختلف دول وقارات العالم، في مدينة السلام- شرم الشيخ، وهو حدث سنوي عالمي، يهدف إلى جمع شباب العالم؛ لتعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

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