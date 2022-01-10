/671554/النائب-أحمد-فرغلي-الوزراء-تؤكد-انتهاء-أزمة-تصاعد-الأدخنة-بزهور-بورسعيد

قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أنه تلقى مخاطبة من رئاسة مجلس الوزراء بناء علي الطلب التي تقدم به للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأنه تم انهاء أزمة الأدخنة المتصاعدة من منطقة خلف المقابر الجديدة بحي الزهور ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف النائب أحمد فرغلي أن تلك الادخنة المتصاعدة كانت نتيجه لحرق القمامة والمخلفات ، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بتغطية جزء كبير من منطقة الاشتعال ومستمرة في ذلك.

النائب احمد فرغلي: الوزراء تؤكد انتهاء أزمة تصاعد الأدخنة بزهور بورسعيد

وتابع أنه قامت ايضا لجنة مشتركة من سلاح الحرب الكيميائية والإدارة العامة لشئون البيئة وحي الزهور بمعاينة الموقع وتم أخذ عينةمن التربة لتحليلها والوقوف علي أسباب الاشتعال لتحديد أسلوب الاشتعال لتحديدطريقة انهاء تلك المشكلة بصورة فورية ودائمة، جاء ذلك بعد ان تقدمت بشكوي لرئيس مجلس الوزارء بشأنها.

جدير بالذكر أنه عانت المناطق السكنية في حي الزهور بمحافظة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تصاعد ادخنة كثيفة من منطقة خلف الجبانات الجديدة مما اظى الي استياء شديد للاهالي واستغاثات بالمسئولين الذين عكفوا علي الازمة التي استمرت الي قرابة الشهر .

وكانت الادخنة المتصاعدة تسبب سحابة بيضاء كثيفة ، اغطي سماء بورسعيد لاسيما المناطق السكنية القريبة من منطقة الحبانات الجديدة ومنها منطقة بلال بن رباح، وحرفيين الزهور، وغيرها.