راحة سلبية لعمار حمدي.. ومسحة طبية لسداسي الأهلي غداً

/671535/راحة-سلبية-لعمار-حمدي-ومسحة-طبية-لسداسي-الأهلي-غدا

حصل عمار حمدي، لاعب وسط النادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الثلاثاء.

فيما خاض محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تدريبات منفردة في الجيم بسبب شعوره بالإجهاد.

مسحة طبية جديدة غدًا

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق النادي الأهلي، إنه سيقوم بإجراء مسحة طبية جديدة غدًا لسداسي الفريق، الذين جاءت مسحتهم إيجابية أمس وهم: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.

وأكد أبو عبلة أنه يتابع جميع اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم التي جاءت مستقرة، وجميعهم سيخضعون لمسحة جديدة غدًا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.

طاهر ومحمد فخري

وأعلن أبو عبلة سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخري، لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن الثنائي خاض برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الثنائي بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على حالة الجميع، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يذكر أن أبو عبلة عقد جلسة أمس مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق حرص خلالها على التأكيد مجددًا على الإرشادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الاثنين، في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي ، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان ، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي ، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي ، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا ، في دور ربع نهائي البطولة.