/671536/هناء-سرور-إنطلاق-فعاليات-منتدى-شباب-العالم-بحضور- الرئيس-السيسى-رسالة-للعالم-بأن-مصر-بلد-سلام-واستقرار

أكدت النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب أن إنطلاق فعاليات منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة اليوم على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ وبرعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة قوية للعالم بأن الدولة المصرية بلد سلام وازدهار ، وأمن وأمان واستقرار ، ويؤكد مدى نجاح واستقرار الدولة المصرية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا المنتدى يعد حدثاً فريدًا من نوعه على مستوى العالم فهو يمثل جسراً للتواصل بين القيادة السياسية والشباب لينقل لصناع القرار صورة صحيحة عن مطالب ورؤية المجتمع خاصة فئة الشباب.

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وقالت النائبة هناء سرور أن منتدى شباب العالم ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية ليس فقط على مستوى الدولة المصرية ولكن على مستوى العالم ، وفتح آفاق حوار موسع بين شباب مصر والعالم وذلك بحضور الشباب من مختلف الدول، لمناقشة عددا من القضايا والموضوعات الحيوية الهامة التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا العالمية وتأثيرها على العالم .

هناء سرور: منتدى شباب العالم ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بالشباب

وتابعت عضو لجنة الصحة بالنواب، أن تسجيل أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة على الموقع الرسمي للمنتدى، من مختلف القارات: أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، خير دليل على نجاح الدولة المصرية في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار .

يذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.