/671537/التنسيقية-تشارك-في-مسار-ريادة-الأعمال-بورشة-عمل-عن-التسويق-من-أجل-النمو-للشركات-الناشئة

شارك أمير هاني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات مسار ريادة الأعمال، في اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم من خلال ورشة عمل بعنوان "التسويق من أجل النمو للشركات الناشئة".

دوت الخليج

ناقشت الورشة تطور مفاهيم التسويق والتسويق الرقمي حتى ظهور مفهوم جديد يعرف بالتسويق من أجل النمو والذي يركز على دمج أدوات التكنولوجيا مع علوم التسويق والبيانات لتحقيق أهداف النمو الخاصة بالشركات الناشئة.

وقام هاني بشرح أهم المحاور التي تشكل هذا التخصص ولماذا يعتبر ضروري للشركات الناشئة، حيث أن التسويق من أجل النمو يساعد على تحقيق الأهداف حتى مع عدم توافر الموارد المالية والبشرية اللازمة خصوصاً بعد جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على نمو الشركات الناشئة عالمياً.

وتم خلال الورشة مناقشة كيفية البدء لتطبيق التسويق من أجل النمو في الشركات الناشئة عن طريق محورين أساسسين هما، تعلم مفاهيم التسويق والتكنولوجيا التي يتكون منها هذا التخصص بشكل أساسي، أما المحور الثاني فهو قيام الشركة الناشئة بتحديد أهم معيار للنجاح يتم بناء الخطة وتوجيه الشركة كلها لتحقيقه بما يضمن تحقيق نمو على المدى القصير والمتوسط.

منتدي شباب العالم

وتم مشاركة ابرز قصص النجاح للشركات العالمية في تطبيق هذا المفهوم كما تم الاستماع إلى أسئلة ومشاركات الحضور عن كيفية تعلم هذا التخصص والاستفادة به في شركاتهم.