شهد مركز دشنا إندلاع حريق في شقة بالطابق الثانى بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مساعد الوزير مدير أمن قنا إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة دشنا بلاغا بنشوب حريق بشقة بالطابق الثانى بدائرة المركز .

ماس كهربي يتسبب في حريق منزل بدون خسائر

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص حريق فى شقة بالدور الثانى فى عقار مكون من طابقين على مساحة ١٠٠ متر ملك المواطن ابوالحسن محمد محمد عمر ٥٩ سنة بقرية ابومناع بحرى منطقة " الرمله " التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا سبب الحريق ماس كهربائى و الخسائر غرفة نوم و غرفة اطفال و انترية و مطبخ بمحتوياتة .

كما لقيت طفلة رضيعة مصرعها، أمس الاحد ، بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بمركز قفط جنوبي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، اخطارا من غرفة العمليات،l بمصرع مودة علاء، عام ونصف ، بعد سقوطها من الطابق الثاني، بقرية القلعة بقفط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

على جانب أخر تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة ، يفيد بوقوع حادث عبارة عن تصادم ملاكي بكارو بين قرية الحاجر بني سليمان ودنديل ، التابعين لمركز ومدينة بني سويف .

بناء عليه دف مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف الى محل البلاغ لنقل المصابين الى أقرب مستشفى وإسعافهم .

وبالفحص تبين إصابة ٤ أشخاص وهم

١-هبه حسين قرنى

٢٥ سنه

من قريه العقاد/ربه منزل /

كدمات بالظهر

٢-عبير رمضان عجمى

٢٥ سنه/ربه منزل

قريه العقاد /

كدمات متفرقة بالجسم

٣-زياد محمد رمضان

١٤ سنه/قريه الحاجر

طالب/اشتباه ما بعد الارتجاج

٤-محمد سمير سيد

٢٥سنه/بنى سويف/لايعمل /

جرح قطعى بالوجه طوله ٥سم

وتم نقلهم جميعا مستشفى بني سويف العام بمركز ناصر لتلقي العلاج اللازم .

وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونونية حول الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات