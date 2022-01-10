/671542/النائب-عادل-اللمعي-مصر-أصبحت-قبلة-شباب-العالم-بعهد-الرئيس-السيسي

قال النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بالمحافظة، إن مصر أصبحت قبلة شباب العالم بعهد فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأعرب "اللمعي" عن فخره بحضوره النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مؤكدا على أن المنتدى يوجه رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، ويهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الحوار ومناقشة قضايا التنمية المختلفة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالمستوى العالمي والراقي لتنظيم المنتدى، وهو الأمر الذي لمسه بنفسه من خلال حواره مع مشاركين من مختلف دول العالم، خاصة وأنه يأتي في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني التي يواجه بها العالم جائحة كورونا، وأزمات اقتصادية تعاني منها جميع الدول.

جدير بالذكر ان منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع.

و يشارك في المنتدى شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. فمنتدى شباب العالم هو فرصة لك للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم. وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.