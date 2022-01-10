/671543/أمم-أفريقيا-2021-سلبية-مسحة-منتخب-مصر-قبل-لقاء-نيجيريا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم سلبية المسحة الخاصة بلاعبي مصر قبل لقاء نيجيريا.

وبذلك يتبقى فقط لمنتخب مصر إعلان سلبية مسحات محمد أبو جبل وعصام الحضري من أجل اللحاق ببعثة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

كيروش: من الجيد البداية أمام منتخب قوي في أمم أفريقيا

علق البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على مواجهة نيجيريا في أولى مباريات الفراعنة في البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع تيجيريا غداً الثلاثاء، في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، من منافسات نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

منتخب مصر

وقال كيروش في تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص عن المباراة: "نيجيريا فريق كبير ولا اعتراض على مواجهته في البداية، من الجيد البدء ضد الأقوياء".

وتابع: "هناك منافسة كبيرة داخل الفريق وهذا جيد فقد جئنا للعب 7 مباريات".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن ألعب ضد فريق عظيم مثل نيجيريا مع لاعبي كأس العالم. نريد أن نلعب ضد الأفضل في البطولة وهذا اختبار جيد".

استبعاد 15 لاعب من القائمة المبدئية

استبعد كارلوس كيروش 15 لاعب عن قائمة المنتخب الوطني الأول، لتستقر القائمة على 25 لاعب، ويأتي بعدها بعدة أيام ويكشف عن ثلاث لاعبين أخرين في الإحتياطي للقائمة الأساسية.

وعاد مروان حمدي وإبراهيم عادل محمد حمدي، لقائمة المنتخب الوطني ليكون الثلاثي على الإحتياطي من قائمة الفراعنة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

تعدد وكثرة إصابات كورونا في صفوف الفراعنة للمنتخب الأول، قبل السفر فرضت على كيروش العديد من التسائلات، حول ضم بديل المصابين، وهذا ليس فقط على لاعبي الفريق ولكن أيضاً على جانب الجهاز الفني أيضاً.

يلتقي المنتخب الوطني في اول مبارياته ببطولة أمم أفريقيا، في ثوبها الـ 33 من تاريخ البطولة، والظهور الـ 25 للفراعنة في البطولة، يأتي أمام منتخب نيجيريا.