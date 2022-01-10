/671548/سامي-نصرالله-منتدي-شباب-العالم-يلفت-أنظار-العالم-تجاه-مصر

قال سامي نصر الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، سيكون حدثاً مهاماً جدا يلفت أنظار العالم تجاه مصر.

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وأضاف نصرالله، خلال بيان له اليوم، أن الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أكدت بأن مصر لديها امكانيات كبيرة تضاهي الدول المتقدمة وأنها قادرة علي تنظيم أي حدث عالمي يليق بتاريخ مصر.

سامي نصر الله: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب، فضلًا عن اهتمامها ايضا بتمكينهم في المناصب التنفيذية، كما أن الدولة تراهن على شبابها من خلال منتدى شباب العالم، وهي على ثقة أن هؤلاء الشباب يمثلون مصر أفضل تمثيل.

يذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.