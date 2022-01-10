/671549/النائب-محمود-حسين-منتدى-شباب-العالم-يفتح-آفاق-جديدة-أمام-الشباب-المصري

أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، إن منتدى شباب العالم يفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب محمود حسين فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

منتدي شباب العالم

وأعرب الدكتور محمود عن سعادته وفخره بحضوره منتدى شباب العالم بحضور فخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، كونه فرصة رائعة لتبادل الخبرات والثقافات المختلفة مع شباب العالم، وبالتالي تنفيذ مبادرة الرئيس الخاصة بتمكين الشباب في ظل اهتمام غير مسبوق بالشباب في عهده، مؤكدًا على أن حرص الرئيس على المشاركة بجلسات المنتدى وتنظيمه للمرة الرابعة، خير دليل على إيمانه ودعمه غير المحدود بالشباب.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بما سيطرحه المنتدى من قضايا متنوعة خاصة ملفات: مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وإعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

جدير بالذكر ان منتدى شباب العالم هو منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع.

و يشارك في المنتدى شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. فمنتدى شباب العالم هو فرصة لك للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، شباب لديه الحلم والإرادة والتصميم على إحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وكانت البداية في 25 أبريل 2017، عندما عرض مجموعة من الشباب المصري، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب العالم. وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن دعوته لجميع الشباب من مُختلَف دول العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.

وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الفرصة متاحة أمام الشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار، والتواصل مع شباب واعدين من المنطقة ومن كل أنحاء العالم، عازمين على جعل عالمنا مكاناً أفضل للجميع. وفي المنتدى، تشارك مجموعة متنوعة من الحضور؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، والقادة الشباب الدوليين، والشباب الملهم في مُختلَف المجالات، والشخصيات الدولية البارزة ومجموعات شبابية من جميع أنحاء العالم.