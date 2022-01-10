/671550/النائبة-مي-رشدي-منتدي-شباب-العالم-فرصة-هامة- للتحاور-بين-القيادة-السياسية-والشباب

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، فرصة هامة جدا للتحاور بين القيادة السياسية والشباب.

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وأضافت رشدي، في تصريحات لها اليوم، أن المجهود الجبار المشرف الذي تقوم به اللجنة المنظمة يدل علي الإحترافيه العالية، سواء في ورش العمل أو في التنظيم أو في الإجراءات الاحترازية وغيرها من اللوجستيات المطلوبه لإنجاح الاحتفالية الكبري.

مي رشدي: المنتدي يكشف ملامح الدولة الجديدة لمصر

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن رؤية وإصرار الرئيس علي استمرارية ودورية عقد المنتدى يؤكد حرصه علي الاستماع إلى الشباب ، وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل وكذلك الرد علي كل تسأولاتهم بشأن خطط الدوله للتنميه علي كافة المجالات.

وأوضح النائبة مي رشدي، أن هذا المنتدي يكشف ملامح الدولة الجديدة لمصر القائمة على أكتاف وسواعد الشباب، لأن هذه النسخة من المنتدي نري أن الشباب أصبحوا الأن في مواقع صُنع القرار.

يذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.