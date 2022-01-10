/671551/زيمبابوي-تفاجئ-السنغال-في-كأس-أمم-أفريقيا-تفاصيل

انتهى الشوط الأول من مباراة السنغال وزيمبابوي بالتعادل السلبي بين الفريقين في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفاجئ منتخب زيمبابوي الجميع في بداية المباراة وظهر متماسكا عكس توقع البعض بأن المباراة ستكون سهلة على رفاق ساديو ماني.

وسيطر السنغال على معظم مجريات اللقاء ولكن لم يتم تسجيل أي أهداف ليتأجل الحسم للشوط الثاني من عمر المباراة.

وكان كيتا بالدي لاعب السنغال قد حصل على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول.

كأس أمم أفريقيا: ساديو ماني يقود تشكيل السنغال الناري لمواجهة زيمبابوي

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال عن التشكيلة الرسمية لمباراة زيمبابوي في افتتاح مباريات الجولة الأولى لكأس أمم أفريقيا للمجموعة الثانية.

ويتواجد ساديو ماني على رأس التشكيلة السنغالية في ظل غياب نجوم الفريق بسبب فيروس كورونا ويأتي على رأسهم إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي.

وفيما يلي تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: سيني ديانج

كأس أمم أفريقيا

خط الدفاع: إبراهيما مباي، بابا أبو سيسيه، عبده ديالو، بالو توريه

خط الوسط: شيخو كوياتي، إدريسا جاي، بابا ماتار سار

خط الهجوم: كيتا بالدي، بولاي ديا، ساديو ماني

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصراً.

أمم أفريقيا: منتخب مصر في أزمة قبل لقاء نيجيريا بسبب فندق الإقامة

يستعد منتخب مصر لبدء مشوارة في بطولة كأس أمم أفريقيا غداً الثلاثاء عندما يواجه نيجيريا.

وعلم موقع دوت الخليج أن هناك شكوى من جانب لاعبي المنتخب والمدربين بسبب سوء فندق الإقامة الذي يتواجد في مدينة جاروا الكاميرونية.

مباراة السنغال وزيمبابوي

وتحدث مسئولي منتخب مصر مع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأفريقي من أجل تغيير فندق الإقامة الذي يأتي في مستوى 3 نجوم، ولكن جاء الرد بالرفض لأنه من الصعب إيجاد فندق بديل حاليا لأن الفندق الحالي قريب من ملعب التدريب وملعب المباراة.

وتقام بماراة مصر ونيجيريا غداً الثلاثاء في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

أمم أفريقيا 2021: المنتخب الوطني بزيه الرسمي أمام نيجيريا «صور»

يرتدي المنتخب الوطني في مباراته غدا، مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة، لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي، بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.