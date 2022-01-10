/671552/فريق-التميز-الحكومي-بجنوب-الوادي-يشارك-في-البرنامج-التدريبي-بمعهد-التخطيط-القومي

شارك فريق عمل جائزة التميز الحكومي بالجامعة بالبرنامج التدريبي الذي تنظمه ادارة جائزة مصر للتميز الحكومي بمعهد التخطيط القومي يومي 9 ، 10 يناير تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث

فريق التميز الحكوميبجنوب الوادي يشارك في البرنامج التدريبي بمعهد التخطيط القومي

وقال رئيس الجامعة أن جامعة جنوب الوادي ضمن 5 جامعة مصرية اطلقت منظومة جوائز التميز الداخلية ، و سوف تجرى منافسات الجوائز الداخلية في فئات افضل كلية ، الابداع و الابتكار المؤسسي ، افضل فريق عمل ، افضل مدير عام ، افضل مدير ادارة ،افضل موظف.

وتابع : أن الجائزة تهدف الى تطوير منظومة العمل الاداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والتنافسية بين مختلف المؤسسات

وأشار الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة ان البرنامج التدريبي تناول آليات العمل بمنظومة الجوائز الداخلية بالجامعات وشرح لدليل الجوائز الداخلية و البرنامج الزمني للجائزة و ادوار منسقي التميز و المهام و الوصف الوظيفي وإطار الجدارات و طريقة التقييم.

يذكر أن شارك كلا الدكتورة كريمة رمضان و الدكتور حمودة دردير و الدكتورة منى شحات و الدكتور طارق الكاشف و الدكتور محمد مهدي و الاستاذ عبدالرازق حسين ضمن وفد جامعة جنوب الوادى.