عاجل.. السيسى: الشعب المصرى لم يخف كورونا والعمل لم يتوقف لحظة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثين، الشكر لرؤساء العالم، الذين حرصوا على المشاركة فى الجلسة الأولى لفعاليات منتدى الشباب فى نسخته الرابعة، والتى جاءت تحت عنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد".





وأوضح الرئيس السيسى، أن محنة كورونا ألقت الضوء على أهيمة التواصل فيما بيننا، وأهمية إتاحة فرصة أكبر للشباب لمشاركة أكثر قوة. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن العالم ما بعد كورونا سيكون مختلفا عما نعيشه الآن، متابعا: "عايز أقول للشباب إحنا مش هنعرف كل حاجة أفرزتها الجائحة مش دلوقتى يمكن بعد سنوات هنشوف إنها كان ليها آثار إيجابية جدا جدا رغم ما عانيناه خلال الأزمة". واختتم الرئيس السيسى، حديثه مؤكدًا: "إحنا فى مصر مخوفناش من الكوفيد.. الشعب المصرى كان بيتعامل معاها وسط إجراءات احترازية، وإقبال على التطيعم ولم يتوقف العمل فى مصر لحظة.. مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف.. الحياة هتستمر.. وهنتجاوز آثار كورونا بشكل كامل قريبا".

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