عاجل- تفاصيل الافتتاح الرسمى للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجارى.

بدأت الجلسة الافتتاحية بتقديم من سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، والتى رحّبت بضيوف المنتدى اليوم وسط أجواء من البهجة، ولبى شباب العالم دعوة شباب مصر للتعبير عن آرائهم والخروج بمبادرات ومقترحات فى حضور نخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، لكى ترسل مصر من خلاله رسالة سلام وأمان وازدهار للعالم أجمع.

ورحب أحد روبوتات المنتدى بالرئيس عبد الفتاح السيسى والسادة أصحاب الفخامة من زعماء العالم ومن الشباب الحضور من مُختلف القارات، كما أعرب الروبوت عن السعادة بالتواجد طوال أيام المنتدى.

استهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة "أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة عبر الفيديو كونفرانس، والتى حث فيها الشباب على تجديد الأفكار والوصول إلى حلول لبناء مستقبل العالم، كما حث قادة العالم على ضرورة الاستماع لهم.

وتابع "غوتيريش" عبر الفيديو كونفرانس، بأن الأزمة أثّرت على الشباب كثيرًا على الجانب النفسى، وفى الوقت ذاته كانوا قادرين على مؤازرة بعضهم البعض فى إعادة البناء والخروج من هذه الجائحة أقوياء إلى ضرورة بناء مستقبل أفضل بدءًا من اليوم بفضل الشباب المتواجد المشارك فى هذه النسخة من المنتدى، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن الشباب لديه ما لا ينضب من الأفكار والحلول المبتكرة.

فيما أكد "تيدروس أدهانوم غيبريسوس"، رئيس منظمة الصحة العالمية، على أن المنظمة لا تدخر جهدًا لدعم الشباب الذى يجب أن يكونوا جزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية، وتابع حديثه معربًا عن أمله فى أن يكون عام 2022 عامًا تشهد فيه الجائحة نهايتها.

واستهل "ديفيد مالباس"، رئيس مجموعة البنك الدولى، كلمته الافتراضية بتوجيه الشكر للقائمين على المنتدى، مؤكدًا على أن العالم لديه قدر هائل من التحديات التى يلعب الشباب دور هام فى التعامل معها، وبخاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر وتعزيز التنمية، مشيرًا إلى أن الجائحة أثرت بالسلب على فرص العمل والشمول الاجتماعى والتعليم، وأضاف بأن العالم تكبّد خسارة قدرها سبعين مليون تريليون دولار من إجمالى الناتج المحلى العالمى بسبب فيروس كورونا.

واختتم "مالباس" كلمته بالتوصية بضرورة تمكين سوق العمل من توفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز البيئة التشريعية للعمل، بالإضافة إلى وجوب تفعيل الشمولية والصمود فى البيئات الهشة جنبًا إلى جنبٍ مع تمكين الاقتصاد الأخضر الذى من شأنه أن يوفر فرص عمل كثيرة للشباب. مشيًرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد الأكثر نُدرة فى الموارد، ولذا ينبغى العمل على بناء القدرة على الصمود لكى تظل المنطقة فى الصدارة.

وألقت "جاياثما ويكراماناياكى" مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب كلمتها التى استهلتها بالإعراب عن السعادة بالانضمام لشباب العالم من أجل نشر السلام والمحبة والتناغم بين شباب العالم، وأشارت خلال كلمتها إلى أن أزمتى كورونا والمناخ تذكرنا دائمًا بضرورة العمل على تحقيق التنمية وتخطى التحديات بفضل الشباب ومجهوداتهم نحو صياغة مستقبلٍ أفضل، واختتمت كلمتها بأهمية وضع توصيات لكيفية العمل معًا من خلال التضامن مع الأجيال الشابة، مؤكدةً على أن الشباب هم الأقدر على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة آملين فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، تم عرض فيلم تسجيلى تظهر فيه مشاهد الحياة منذ عامين قبل انتشار الجائحة، حتى جاء الفيروس العابر للحدود ليصيب العالم بأسره لتصبح كلمة "Positive" هى الكلمة الأكثر سلبية عالميًا، مرورًا بجهود منظمة الصحة العالمية مع الحكومات للسيطرة على الوضع، وفى ظل موجات جديدة من الفيروس، يتأرجح العالم بين الفتح والإغلاق نظرًا لعدم انتهاء الأزمة، وأوصى الفيلم التسجيلى فى النهاية بضرورة رفع الروح المعنوية واستكمال الحياة واستمرار الابتسامة والتفاؤل.

ألقت الفنانتين مريم الخشت، ورنا رئيس، والإعلامى أحمد سلامة كلمة ترحيبية، أشاروا فيها إلى أن الإنسانية كانت من قبل قد دخلت فى دوّامة من الصراعات والحروب وهناك خشية من أنه قد تعود إلى تلك الصراعات بعد انتهاء الوباء، وأوصوا شباب العالم بضرورة تجنب ذلك السيناريو والحفاظ على السلام والمحبة.

تلى ذلك عرضًا افتراضيًا للعالم الفيزيائى العالمى "ألبرت أينشتاين"، الذى أوصى بأن تتجنب الإنسانية تكرار وأن تتعلم من الماضى، فيما أستنكر العالم التاريخى "ابن رشد" الحروب المتوالية، وأوصت "ماما تريز" بضرورة العودة إلى تغليب صوت الحكمة وتبادل المحبة.

تحدثت "ايتيزار إيتونو"، الممثلة الإسبانية وبطلة مسلسل (La Casa de Papel) الشهير، مُعربةً عن سعادتها بحضور المنتدى والتواجد وسط شبابٍ أتوا من بلاد كثيرة، مشيرًة إلى أن زيارتها تُعد الثانية بعد زيارتها الأولى عام 1998، وأثنت الممثلة الإسبانية على مصر قائلةً: "هذه أرض لا يمكن أن تصدق ما بها من تراث تاريخى.. أنا أرسل لكم تحيات زملائى فى فريق عمل المسلسل الذى كان سبب شهرتى، لقد حظى المسلسل بنجاح بفضلكم".

تلى ذلك عرض فيديو عن المنتدى ونسخه السابقة مرورًا بالأعوام 2017 و2018 و2019، ثم فيديو آخر مصوّر بعنوان "Back Together"، وبعدها عُرضت أغنية المنتدى الجديدة "ورجعنا تانى" يغنيها سبعة من الشباب من جنسيات مختلفة.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الكلمة التى تضمن الترحيب بشباب العالم فى مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، التى باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ خاصًةً فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنسانى، والتى تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

وأكد ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق فى هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز فى هذا الاختلاف، مضيفًا أنه ليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام، وأعلن الرئيس عن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى قائلًا: "يشرفنى بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن عن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم...على الخير اجتمعنا ومن أجل المستقبل نعمل... بسم الله نبدأ".

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.