/671560/فوز--الوقف-الإعدادية-بالمركز-الأول-بمسابقة-أوائل-الطلبة-في-محافظة-قنا

حققت مدرسة الوقف الإعدادية، الممثلة لإدارة الوقف التعليمية، المركز الأول علي مستوي محافظة قنا، وصعودها لتمثيل المحافظة في المرحلة الثالثة، من مسابقة أوائل الطلبة على مستوي الجمهورية.

وشهد المحاسب هشام قدوس، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وعمرو طارق السباعي، أمين تنظيم المحافظة انطلاق منافسات المرحلة الإعدادية من المسابقة الأكبر والأضخم على مستوي الجمهورية "أوائل الطلبة"، التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمية المختلفة بقاعة معسكر قنا الدائم.

فوز الوقف الإعدادية بالمركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة في محافظة قنا

وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن المرحلة الثانية انطلقت اليوم بمنافسات المرحلة الإعدادية، بمشاركة تسع مدارس إعدادية، واحدة عن كل إدارة تعليمية حيث شاركت مدارس " الشهيد مصطفي عباس الأولى على إدارة قنا التعليمية، والخطارة الإعدادية بنات عن إدارة نقادة التعليمية، وشنهور الإعدادية عن إدارة قوص التعليمية، والعسيرات الإعدادية عن إدارة فرشوط، والسادات الإعدادية المشتركة، عن إدارة دشنا التعليمية، والوقف الإعدادية، عن إدارة الوقف التعليمية، والإعدادية الجديدة للبنات بالرحمانية، عن إدارة نجع حمادي التعليمية، والزهراء الإعدادية بنات، ممثل لإدارة قفط التعليمية، والشهيد هشام عبد الفتاح الإعدادية بالحسينات، ممثلة لإدارة ابوتشت التعليمية.

وأشار أمين تنظيم المحافظة، عمرو طارق السباعي، إلى أنه جرى اختبار الطلاب في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والرياضيات، والمعلومات العامة عن المشروعات القومية تحت إشراف موجهي عموم المواد، بمديرية التربية والتعليم بقنا وتم إعلان النتيجة بفوز مدرسة " الوقف " الإعدادية الممثلة لإدارة الوقف التعليمية بالمركز الأول على مستوى محافظة قنا وصعودها لتمثيل المحافظة في المرحلة الثالثة على مستوي الجمهورية.

وأكد مصطفى محمود مصطفى، عضو مجلس النواب، على اهتمام الحزب برعاية المتفوقين في جميع المجالات، تماشيا مع رؤية مصر 2030 لكون الأمم ترتقي بالعلم أولا، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في احتفالية كبيرة في حضور قيادات المحافظة السياسية والتنفيذية والتعليمية.

حضر فعاليات اليوم الدكتور عبد الفتاح ترك، عضو هيئة مكتب الحزب، وسعودي إبراهيم عبد الرازق، أمين الشئون البرلمانية بالمحافظة، والعمدة أبو الحسن، الجزار أمين الحزب بمركز فقط، ومحمد نصر المأذون، عضو هيئة مكتب الحزب، والدكتور أحمد سعد جريو، مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية