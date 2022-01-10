/671545/محمد-صلاح-سنبذل-قصارى-جهدنا-للعودة-بكأس-أمم-أفريقيا-2021

أكد الدولي المصري محمد صلاح مهاجم منتخب بلاده، وفريق ليفربول الإنجليزي، ان الفراعنة جاءوا للكاميرون من أجل حصد بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، ليس إلا ذلك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت تصريحات محمد صلاح قائد المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم مباراة نيجيريا ومصر غدا ضمن الجولة الاولى لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.

تصفيات كأس العالم

وأضاف: "المدرب يؤدي بشكل جيد ، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم".

وواصل: "لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الافريقية ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر".

وزاد: "لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم افريقيا".

الجمهور المصري

وأردف: "الضغط الكبير من الجمهور المصري بسبب أننا الأفضل فى القارة من حيث تحقيق اللقب".

وأشار: "عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر فى أي شئ آخر و الجميع هناك يدعمني و يطالبني بتحقيق البطولة".

واختتم: "١١ عاما مع المنتخب الوطني ومع مجموعة مختلفة من اللاعبين ذهبنا إلى كأس الأمم ٣ مرات و نحاول جاهدين للفوز و تحقيق اللقب".

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا غداً الثلاثاء 11 يناير.

وتترقب جماهير كرة القدم جول العالم على مشاهدت مباراة مصر ونيحيريا في لقاء افتتاح المجموعة الرابعة بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تنطلق غداً في السادسة مساء.

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، أفضل لاعبي العالم في عام 2021، في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، يزيد من تشوق ورؤيته في الملاعب من قبل الجماهير الإفريقية.