/671556/الزمالك-ينعي-وفاة-الإعلامي-وائل-الابراشي

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، بمزيد من الحزن نعي الإعلامي وائل الإبراشي الذي وافته المنية أمس الأحد.. داعين المولى -عزل وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور إن الإعلامي الراحل كان صديقا وفيا ونموذجا للصحفي الشريف الشجاع، وكان نعم الأخ والصديق .

وتوفى وائل الإبراشي أمس الأحد عن عمر يناهز 58 عاما، متأثرا بتداعيات فيروس كورونا، وشيعت جنازته اليوم الإثنين من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين في الدقهلية.

الزمالك بكأس الرابطة

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في البطولة حيث يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة كلا من، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة، سيراميكا كليوباترا، وفاركو.

ويلعب الزمالك المباراة الأولى في بطولة كأس الرابطة أمام إنبي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يناير 2021.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق في تمام الثانية والنصف عصراً.

أما باقي مباريات المجموعة ستجمع بين طلائع الجيش وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا ضد فاركو، وتقام المباريات في تمام الخامسة مساء.

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز المنافسة على بطولة كأس الرابطة برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتقام مباريات دور المجموعات في شهر يناير على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل.

المجموعة الأولى.. 26 يناير 2021

المصري أمام فيوتشر وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إيسترن كومباني ضد بيراميدز وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الجونة أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.