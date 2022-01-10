/671557/ممر-شرفي-من-الزمالك-لـ-محمد-عبد-الشافي-وعبد-الله-جمعة

قام الجهاز الفني ولاعبو الفريق بنادي الزمالك، بتنظيم ممر شرفي لمحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لاعبي الفريق وذلك في بداية التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الممر الشرفي لثنائي الزمالك، احتفالا من الجهاز الفني واللاعبين بتجديد عبد الشافي لتعاقده مع النادي لمدة موسمين قادمين، وكذلك احتفالا بعيد ميلاد عبدالله جمعة.

وتمنى لاعبو الفريق والجهاز الفني للزمالك التوفيق للثنائي وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة ، وتضم المجموعة فرق: “ فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش ”.

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الحالي.

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز المنافسة على بطولة كأس الرابطة برعاية رابطة الأندية المحترفة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

وتقام مباريات دور المجموعات في شهر يناير على أن تقام الأدوار النهائية في شهر يونيو المقبل ، وفيما يلي موعد مباريات الجولة الرابعة للمجموعات الثلاثة:

المجموعة الأولى.. 26 يناير 2021

المصري أمام فيوتشر وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إيسترن كومباني ضد بيراميدز وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

المجموعة الثانية.. الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

الجونة أمام البنك الأهلي وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سموحة أمام الأهلي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

موعد مباراه الزمالك في كاس الرابطة

المجموعة الثالثة.. الجمعة 28 يناير

غزل المحلة أمام فاركو وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

إنبي أمام طلائع الجيش وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً.

سيراميكا كليوباترا ضد الزاملك وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.