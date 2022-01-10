القبض على مخرج مسلسل حلم الأسمرات بسبب خداعه للجمهور

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قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المخرج حسني صالح، بسبب نشر خبر على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن سرقة معدات تصوير مسلسله الجديد حلم الأسمرات

دوت الخليج يرصد خبر القبض على مخرج مسلسل الأسمرات

القبض على المخرج حسني صالح

تم القبض على المخرج حسني صالح يوم الأثنين الماضي، بتهمت نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا عن سرقة معدات تصويره مسلسل الجديد حلم الأسمرات، والذي يتم تصويره هذه الأيام من بطولة محمد رياض، وأحمد عبدالعزيز، ورانيا فريد شوقي، صابرين، وأنوشكا، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، سميرة عبدالعزيز، مدحت تيخا، وشريف خيرالله، وتأليف محمد رجاء.

حسني صالح من خلال فيسبوك

كتب المخرج حسني صالح على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يُناشد وزير الداخلية وكل الجهات المعنية وقال:" معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجم بعض العرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل وتم خطف كاميرا التصوير، والتعرض للنجوم أثناء التصوير، أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات" وطلب منهم المساعدة والإهتمام بالأمر:"برجاء الاهتمام".

تفاصيل السرقة التي ذكرها

تفاصيل الحادث كما ذكرها.. تعرض الفنانة صابرين وعدد من نجوم المسلسل إلى عنيف من قبل بلطجية يستقلون 4 سيارات، وتوقيفها وقاموا بسرقة معدات تصوير وإضاءة وغيره، أثناء تصوير مشاهد العمل.

وتم تحرير محضرًا رسميًا في قسم شرطة أول أكتوبر، وقدر المعدات المسروقة بـ700 ألف جنيه، وبالفعل تحركت الأجهزة الأمنية، ولكن سرعان ما أكتشفوا أنه أدعاء كاذب؛ لعمل دعاية واسعة ومجانية للعمل، وألقوا القبض عليه.

مسلسل حلم الأسمرات

تحكي حلقات المسلسل المتتالية عن أسرة تعيش في حي الأسمرات، وكفاح الزوجة لمساندة زوجها لمواجهة ضغوط الحياة العبة، ويبرز العمل جهود الدولة في المشروعات القومية، من خلال سرد القصة في حي الأسمرات الذي أنشأته الدولة لساكني العشوائيات.

ويعرض المسلسل حاليًا على قناة الحياة، من أول يناير الجاري.

أبطال مسلسل حلم الأسمرات

يقوم ببطولة مسلسل حلم الأسمرات أحمد عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، محمد لطفي، صابرين، أنوشكا، نهال عنبر، صلاح عبد الله، ومجموعة من النجوم والشباب، للمؤلف محمد رجاء، مع المخرج حسني صالح.