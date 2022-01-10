/671562/مفاجأة-وائل-الإبراشي-لم-يتوفى-بسبب-كورونا-والسبب-خطأ-طبي-خاص

انتهت مراسم تشييع جثمان الإعلامي وائل الإبراشي الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد 9 يناير، ليكون الخبر بمثابة صدمة أصابة كل محبيه من الجمهور وزملائه وتلاميذه في مهنة الإعلام والصحافة.

دوت الخليج تكشف السبب الحقيقي لوفاة وائل الإبراشي

السبب الحقيقي وراء وفاء وائل الإبراشي

تواصل موقع دوت الخليج مع زوجة الإعلامي وائل الإبراشي والتي فجرت مفاجأة كبيرة وهي أن الإعلامي لم يتوفى متأثرًا بفيروس كورونا مثلما هو منتشر، مشيرة إلى أنه تعرض لخطأ طبي وكان سيقاضي من تسبب في هذا الأمر إلا أن الله استرد ودائعه.

جنازة وائل الإبراشي

انهارت زوجة الإعلامية وائل الإبراشي أمام جثمانه عقب وصوله إلى مسجد سيدي سالم في محافظة الدقهلية، ولم تتمالك أعصابها وحاول الحضور بأن يخفف عنها آلالام الفراق. وشييع جثمان الإعلامي وائل الإبراشي من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، حيث صلى عليه أهالي قريته وأهله وأصدقائه وسط حالة من الحزن الشديد على فارقه.

وفاة وائل الإبراشي

توفي الإعلامي وائل الإبراشي مساء أمس الأحد 9 يناير، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على اثرها الحياة. وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

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